Come funziona il green pass europeo (Di venerdì 21 maggio 2021) Il green pass europeoVia libera al pass europeo per attestare la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone per il Covid-19 quando ci si sposta tra i paesi dell’Unione. Parlamento europeo e stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Eu digital certificate Covid-19, a seguito dell’incontro trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea. Ora, il testo dovrà passare al vaglio della Commissione per le libertà civili del Parlamento, il prossimo 26 maggio. Se sarà approvato, verrà poi sottoposto alla votazione del Parlamento e del Consiglio e dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio. Il certificato digitale, che potrà essere utilizzato dallo smartphone o in formato cartaceo, attesterà la vaccinazione, la guarigione o ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) IlVia libera alper attestare la vaccinazione, la guarigione o l’esito negativo di un tampone per il Covid-19 quando ci si sposta tra i paesi dell’Unione. Parlamentoe stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio sul nuovo Eu digital certificate Covid-19, a seguito dell’incontro trilaterale tra Parlamento, Consiglio e Commissione europea. Ora, il testo dovràare al vaglio della Commissione per le libertà civili del Parlamento, il prossimo 26 maggio. Se sarà approvato, verrà poi sottoposto alla votazione del Parlamento e del Consiglio e dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio. Il certificato digitale, che potrà essere utilizzato dallo smartphone o in formato cartaceo, attesterà la vaccinazione, la guarigione o ...

