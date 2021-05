Ciclismo: Nizzolo, 'finalmente arrivata vittoria al Giro, sono felice' (Di venerdì 21 maggio 2021) Verona, 21 mag. - (Adnkronos) - "finalmente è arrivata, non potrei essere più felice". Queste le parole di Giacomo Nizzolo dopo la vittoria nella 13/a tappa del Giro d'Italia. Un successo che arriva dopo 11 secondi posto in carriera nella corsa rosa. "Credo che il mio valore non sia legato alla vittoria di questa tappa, ma questo successo chiude il cerchio, mi regala grandi soddisfazioni. Scherzando prima della partenza avevo detto che puntavo al secondo posto", aggiunge Nizzolo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 21 maggio 2021) Verona, 21 mag. - (Adnkronos) - ", non potrei essere più". Queste le parole di Giacomodopo lanella 13/a tappa deld'Italia. Un successo che arriva dopo 11 secondi posto in carriera nella corsa rosa. "Credo che il mio valore non sia legato alladi questa tappa, ma questo successo chiude il cerchio, mi regala grandi soddisfazioni. Scherzando prima della partenza avevo detto che puntavo al secondo posto", aggiunge

