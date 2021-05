C’è un Ddl Pillon che vuole distogliere l’attenzione dal Ddl Zan (Di venerdì 21 maggio 2021) I Senatori Pillon, Rauti, Ronzulli, Binetti, Saponara e altri, hanno presentato presso la Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge volto a modificare il codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio (Ddl 2086). La proposta, presentata insieme a Matteo Salvini, vuole introdurre sanzioni più restrittive per coloro che diffondono sulle piattaforme online, come ad esempio Tik Tok, qualsiasi contenuto pericoloso per un minore. Per chi istiga all’autolesionismo o ad un atto di violenza, la pena sarebbe da 1 a 5 anni, fino a 12 anni se l’atto si verifica. Se, invece, una persona diffonde o agevola la diffusione di uno di questi contenuti, la pena è da 1 ai 5 anni di reclusione. Anche le piattaforme sarebbero ritenute corresponsabili. Il Ddl nasce con la speranza di poter bloccare le sfide, le challenge, e ... Leggi su formiche (Di venerdì 21 maggio 2021) I Senatori, Rauti, Ronzulli, Binetti, Saponara e altri, hanno presentato presso la Commissione Giustizia del Senato un disegno di legge volto a modificare il codice penale in materia di istigazione alla violenza, all’autolesionismo e al suicidio (Ddl 2086). La proposta, presentata insieme a Matteo Salvini,introdurre sanzioni più restrittive per coloro che diffondono sulle piattaforme online, come ad esempio Tik Tok, qualsiasi contenuto pericoloso per un minore. Per chi istiga all’autolesionismo o ad un atto di violenza, la pena sarebbe da 1 a 5 anni, fino a 12 anni se l’atto si verifica. Se, invece, una persona diffonde o agevola la diffusione di uno di questi contenuti, la pena è da 1 ai 5 anni di reclusione. Anche le piattaforme sarebbero ritenute corresponsabili. Il Ddl nasce con la speranza di poter bloccare le sfide, le challenge, e ...

