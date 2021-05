Carico di armi israeliane: fumata nera anche dai portuali di Ravenna (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il no arrivato nei giorni scorsi dai portuali di Livorno e Napoli anche Ravenna pone il suo veto al trasporto di armi israeliane. I lavoratori portuali di tutta Italia rifiutano la guerra. Il parere, oggi più che mai, è unanime e chiaro: i portuali italiani non caricheranno armi o altro materiale bellico diretto in Israele. È quanto riportato anche dalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL: «I lavoratori del porto di Ravenna si rifiuteranno di caricare armi, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas». Aderiscono, stando a quanto riportato dall’ANSA, anche le rispettive categorie dei trasporti, Filt, Fit e Uiltrasporti. L’iniziativa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo il no arrivato nei giorni scorsi daidi Livorno e Napolipone il suo veto al trasporto di. I lavoratoridi tutta Italia rifiutano la guerra. Il parere, oggi più che mai, è unanime e chiaro: iitaliani non caricherannoo altro materiale bellico diretto in Israele. È quanto riportatodalle sigle sindacali CIGL, CISL e UIL: «I lavoratori del porto disi rifiuteranno di caricare, esplosivi o altro materiale bellico che possano alimentare il conflitto tra Israele e Hamas». Aderiscono, stando a quanto riportato dall’ANSA,le rispettive categorie dei trasporti, Filt, Fit e Uiltrasporti. L’iniziativa ...

