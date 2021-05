Canoa velocità, Coppa del Mondo Barnaul 2021: Andrea Schera in finale nel K1 500 maschile (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la fine delle gare mondiali di qualificazione olimpica della Canoa velocità, si chiude a Barnaul, in Russia, anche la prima giornata della seconda ed ultima tappa della Coppa del Mondo. Andrea Schera è in finale nella specialità non olimpica del K1 500 maschile. Va ricordato, inoltre, che i finalisti delle qualificazioni olimpiche hanno accesso diretto alle semifinali delle gare di Coppa del Mondo, ottenendo un bye nelle batterie. Ritroveremo dunque Andrea Schera nel K1 1000 maschile, Carlo Tacchini nel C1 1000 maschile ed Agata Fantini nel K1 500 femminile direttamente al penultimo atto di domani. Nella prima batteria della ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 maggio 2021) Dopo la fine delle gare mondiali di qualificazione olimpica della, si chiude a, in Russia, anche la prima giornata della seconda ed ultima tappa delladelè innella specialità non olimpica del K1 500. Va ricordato, inoltre, che i finalisti delle qualificazioni olimpiche hanno accesso diretto alle semifinali delle gare didel, ottenendo un bye nelle batterie. Ritroveremo dunquenel K1 1000, Carlo Tacchini nel C1 1000ed Agata Fantini nel K1 500 femminile direttamente al penultimo atto di domani. Nella prima batteria della ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Carlo Tacchini, Andrea Schera ed Agata Fantini si giocano l'ultima possibilità di andare alle Olimpi… - zazoomblog : LIVE Canoa velocità Preolimpico Barnaul in DIRETTA: Carlo Tacchini e Andrea Schera o dentro o fuori - #Canoa… - zazoomblog : Canoa velocità oggi Qualificazioni Olimpiadi: orari 21 maggio tv programma streaming italiani in gara - #Canoa… - zazoomblog : Canoa velocità oggi Qualificazioni Olimpiadi: orari 21 maggio tv programma streaming italiani in gara - #Canoa… - beneventoapp : Canoa: velocità, azzurri tutti in finale nelle qualificazioni olimpiche: Barnaul, 20 mag. - (Adnkronos) - Si chiude… -