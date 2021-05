Borse 21 maggio | Milano chiude la settimana in positivo Lagarde | “La ripresa c’è”

(Di sabato 22 maggio 2021)21, Piazza Affarilain. Lo spread resta stabile in area 116 punti.21. E’ stata una chiusura inpere quasi tutti gli altri indici europei. L’inflazione continua a ‘spaventare’, ma la situazione pandemica in miglioramento e le riaperture spingono gli indici in crescita. “Lac’è – il commento di Christineriportato da La Repubblica – e torneremo ai livelli pre-2019 nel corso del 2022, ma la crescita resta incerta, lascia cicatrici tra settori economici e tra Paesi, e quindi molte divergenze”. Dichiarazioni che non hanno provocato particolari problemi ai mercati almeno in questa giornata. ...

L'ultima settimana congiunturale intera disi apre con la riunione straordinaria del Consiglio europeo, come evento di rilievo. In ... Chiuse ledi Zurigo e Francoforte.... spread stabile a 116 punti Il rialzo di venerdì ha "raddrizzato" la settimana delleeuropee ,... A dare il là sono i dati Pmi manifatturiero (61,5 punti a, da 60,6 e contro i 60,5 previsti) ...Dividendi in arrivo da ben 45 titoli a Piazza Affari, di cui poco meno della metà sono blue chips. Come cambia la classifica dei rendimenti: ecco le novità.Venedì il Ftse Mib è stato il migliore con un rialzo dell'1,1%. Bene i dati su manifatturiero e servizi in Europa e negli Usa. Petrolio in rialzo, spread stabile a 116 punti ...