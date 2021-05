Bong Joon-ho: "Sono diventato fan di Alice Rohrwacher" (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regista premio Oscar Bong Joon-ho parla del suo rapporto con l'Italia nell'intervista esclusiva presentata al Florence Korea Film Fest 2021. "La storia del cinema italiano è davvero sorprendente. Quando ero piccolo, avevo circa nove o dieci anni, ricordo di aver visto alla tv il film di Vittorio De Sica Ladri di biciclette, che mi ha sorpreso molto. Ricordo che anch'io a quel tempo avevo chiesto a mio padre di comprarmi una bicicletta". Così si racconta il premio Oscar Bong Joon-ho in un'intervista esclusiva che verrà presentata domani al Florence Korea Film Fest 2021 in cui si dichiara fan di Alice Rohrwacher. Bong Joon-ho, premio Oscar e presidente della prossima Mostra del Cinema di Venezia, al centro dell'intervista esclusiva realizzata per … Leggi su movieplayer (Di venerdì 21 maggio 2021) Il regista premio Oscar-ho parla del suo rapporto con l'Italia nell'intervista esclusiva presentata al Florence Korea Film Fest 2021. "La storia del cinema italiano è davvero sorprendente. Quando ero piccolo, avevo circa nove o dieci anni, ricordo di aver visto alla tv il film di Vittorio De Sica Ladri di biciclette, che mi ha sorpreso molto. Ricordo che anch'io a quel tempo avevo chiesto a mio padre di comprarmi una bicicletta". Così si racconta il premio Oscar-ho in un'intervista esclusiva che verrà presentata domani al Florence Korea Film Fest 2021 in cui si dichiara fan di-ho, premio Oscar e presidente della prossima Mostra del Cinema di Venezia, al centro dell'intervista esclusiva realizzata per …

