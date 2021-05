Barcellona, Messi salterà l’ultima di campionato contro l’Eibar. Il comunicato (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Barcellona ha appena annunciato che Lionel Messi è stato autorizzato a saltare l’ultima partita di campionato contro l’Eibar, in programma questo fine settimana. L’argentino, dopo il permesso dell’allenatore, non si allena più con il gruppo e potrà riposarsi in vista dell’inizio della Copa América che si giocherà quest’estate. ÚLTIMA HORA Messi no se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar https://t.co/HFzlzY6G5Y pic.twitter.com/v6aK8gYkIE — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 21, 2021 FOTO: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha appena annunciato che Lionelè stato autorizzato a saltarepartita di, in programma questo fine settimana. L’argentino, dopo il permesso dell’allenatore, non si allena più con il gruppo e potrà riposarsi in vista dell’inizio della Copa América che si giocherà quest’estate. ÚLTIMA HORAno se entrena con permiso del técnico y no jugará en Eibar https://t.co/HFzlzY6G5Y pic.twitter.com/v6aK8gYkIE — FC Barcelona (@FCBarcelona es) May 21, 2021 FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

