Attenti alle truffe: falsi tecnici e vigili in azione a Gerenzano

Attenzioni ai falsi vigili e tecnici comunali che si aggirano a Gerenzano. A lanciare l'allerta è l'amministrazione comunale, che rende nota una tentata truffa in un'abitazione in via Petrarca (nella zona della scuola materna "Aldo Moro"). Due i malviventi in azione, presentatisi alla porta di anziani segnalando una perdita alle tubature dell'acqua.

