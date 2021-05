Argentina | aumentano i casi di Covid | stop al calcio | possibili deroghe per la Libertadores

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 maggio 2021) Il Governo dell’ha deciso di fermare fino al 30 maggio il, ritenuto attività non essenziale, a causa dell’impennata didi-19 nel paese. Il pallone si ferma e dunque viene sospesa la Copa de la Liga Profesional, torneo di preparazione al prossimo campionato giunto alle semifinali. Resta da capire se le squadre argentine potranno giocare in Copae Sudamericana, magari con un permesso ad hoc, o se dovranno giocare in campo neutro o, addirittura, dare forfait. SportFace.