Alessia Marcuzzi vittima degli haters, la showgirl racconta la sua spiacevole esperienza su Instagram (Di venerdì 21 maggio 2021) Il volto noto de Le Iene show, Alessia Marcuzzi, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi che ha lasciato i suoi ammiratori completamente senza parole. La conduttrice Tv ha sperimentato il lato negativo dei social. La popolarità l’ha resa bersaglio dei famosi leoni da tastiera. Gli “haters”, così come siamo abituati a sentirli chiamare ogni giorno, sono arrivati a farle addirittura delle minacce di morte. Vivere una vita così è decisamente difficile e Alessia Marcuzzi ha deciso di raccontarsi e di spiegare come riesca ogni giorno ad andare avanti. Un’intervista a cuore aperto che ha colpito l’attenzione dei fan e dei lettori. Alessia Marcuzzi vittima degli haters: la ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Il volto noto de Le Iene show,, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi che ha lasciato i suoi ammiratori completamente senza parole. La conduttrice Tv ha sperimentato il lato negativo dei social. La popolarità l’ha resa bersaglio dei famosi leoni da tastiera. Gli “”, così come siamo abituati a sentirli chiamare ogni giorno, sono arrivati a farle addirittura delle minacce di morte. Vivere una vita così è decisamente difficile eha deciso dirsi e di spiegare come riesca ogni giorno ad andare avanti. Un’intervista a cuore aperto che ha colpito l’attenzione dei fan e dei lettori.: la ...

Advertising

zazoomblog : La denuncia di Alessia Marcuzzi : minacce di morte alla conduttrice - zazoomblog : Terrore per Alessia Marcuzzi: minacce di morte alla conduttrice - #Terrore #Alessia #Marcuzzi: #minacce - modamadeinitaly : Idee per la Festa della Mamma? dal blog di Alessia Marcuzzi - CdglDario : Parla Alessia Marcuzzi: “Sono angosciata, qualcuno si spaccia per me sul web” – ESCLUSIVO - ilgiornale : La conduttrice si racconta e confessa tutto. Le minacce di morte e il calvario che ha dovuto affrontare in questi a… -