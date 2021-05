Albiol ricorda gli anni trascorsi in azzurro | “Amo Napoli | riuscirà ad andare in Champions”

(Di venerdì 21 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– La finale di Europa League, i prossimi Europei e il rapporto d’amore con. Questi gli argomenti trattati da Raulin un’intervista ai microfoni di Sky Sport. L’ex difensoreha rivolto un pensiero alla sua ex squadra, ilnel quale ha giocato dal 2013 al 2019: “Amoe la mia famiglia ama– ha detto-, quindi posso solo fare il tifo per loro. Vedo sempre le partite quando ne ho la possibilità, questa squadra è sempre nel mio cuore. Lì ho vissuto seimeravigliosi”. Pochi dubbi sul risultato finale della squadra di Gattuso: “Penso che ce la faranno a entrare inLeague”.ha poi commentato la prossima ...

... con un bottino di otto vittorie e un pareggio che cicome in questa Europa League 2020 - ... poi la partita avrà inizio! VILLARREAL (4 - 3 - 3): Asenjo; Foyth, Raul, Ra. Funes Mori, ...A Napoli ho portato i Koulibaly, Ghoulam, Mertens, gli, giovani che crescevano al fianco di ... vogliamo vincere!" CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB La figlia di Ornella Mutiil compagno ...Raul Albiol ricorda Edinson Cavani. Entrambi ex calciatori del Napoli, si sfideranno nella Finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United.Queste le parole di Gaetano Fontana, ex calciatore, fra le tante, di Fiorentina e Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”.