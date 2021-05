Al mondo non si sta composti, si sta vivi (Di venerdì 21 maggio 2021) In un Meridione ancora così arcaico per certi aspetti, una ragazza tenta di vivere la propria vita nonostante un ambiente familiare soffocante all’interno del quale ogni gesto e ogni parola vengono misurati in base al giudizio sociale. Fa eccezione soltanto la nonna materna, da cui la nipote sente di aver ereditato quella spinta che le permetterà di recidere questi legami morbosi e di disobbedire. Nel frattempo l’amicizia con Nicla, sua compagna di scuola libera e istintiva, le fa comprendere quanto di bello e possibile ci sia fuori da quel contesto diventato prigione, ma l’educazione rigida la frena ed ella è costretta a trovare rifugio unicamente nelle sue fantasie o nei libri che tanto ama. Adesso, però, quella ragazza è diventata una donna, ha quarantadue anni, un lavoro, ma è ancora inesperta di sé e degli uomini. Quando conosce Andrea il suo mondo subisce ciò ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 21 maggio 2021) In un Meridione ancora così arcaico per certi aspetti, una ragazza tenta di vivere la propria vita nonostante un ambiente familiare soffocante all’interno del quale ogni gesto e ogni parola vengono misurati in base al giudizio sociale. Fa eccezione soltanto la nonna materna, da cui la nipote sente di aver ereditato quella spinta che le permetterà di recidere questi legami morbosi e di disobbedire. Nel frattempo l’amicizia con Nicla, sua compagna di scuola libera e istintiva, le fa comprendere quanto di bello e possibile ci sia fuori da quel contesto diventato prigione, ma l’educazione rigida la frena ed ella è costretta a trovare rifugio unicamente nelle sue fantasie o nei libri che tanto ama. Adesso, però, quella ragazza è diventata una donna, ha quarantadue anni, un lavoro, ma è ancora inesperta di sé e degli uomini. Quando conosce Andrea il suosubisce ciò ...

