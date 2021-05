90 persone uccise dal “fungo nero” in India: l’aumento dei casi è correlato al Covid-19 (Di venerdì 21 maggio 2021) Almeno 90 persone guarite dal Covid-19 in India sono morte a causa di una rara infezione fungina. Sono in tutto 850 le persone ricoverate in ospedale con mucormicosi nello stato dell’India occidentale del Maharashtra. Come riportato anche dal Mirror, le autorità locali hanno già fatto sapere che dovranno curare 5.000 pazienti nei prossimi mesi. La patologia, nota anche come “fungo nero”, era considerata piuttosto rara prima della seconda ondata di coronavirus che ha devastato il Paese Indiano. La malattia colpiva solo coloro il cui sistema immunitario era stato compromesso, tra cui i diabetici o le persone con HIV o AIDS. LEGGI ANCHE => Molestata mentre parla con il marito moribondo: nuovo dramma del ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 maggio 2021) Almeno 90guarite dal-19 insono morte a causa di una rara infezione fungina. Sono in tutto 850 lericoverate in ospedale con mucormicosi nello stato dell’occidentale del Maharashtra. Come riportato anche dal Mirror, le autorità locali hanno già fatto sapere che dovranno curare 5.000 pazienti nei prossimi mesi. La patologia, nota anche come “”, era considerata piuttosto rara prima della seconda ondata di coronavirus che ha devastato il Paeseno. La malattia colpiva solo coloro il cui sistema immunitario era stato compromesso, tra cui i diabetici o lecon HIV o AIDS. LEGGI ANCHE => Molestata mentre parla con il marito moribondo: nuovo dramma del ...

