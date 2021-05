Vino | da Marchesi Incisa della Rocchetta bottiglia in sostegno Royal Opera House

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) Torino, 20 mag. (Labitalia) - La cantina deidel Piemonte e i suoi proprietari, Francesca Massone e Filiberto Massone, lancia un'etichetta, il Sant'Emiliano Barbera d'Asti, in edizione limitata per commemorare la partnership tra la cantina e la, aRecovery Campaign. "Siamo orgogliosi di supportare i nostri partner e aiutare laa tornare a spettacoli dal vivo con piu' successo che mai", spiega una notacantina piemontese che si trova nel ...