Viabilità Roma Regione Lazio del 20-05-2021 ore 19 | 45

(Di giovedì 20 maggio 2021)20 MAGGIOORE 19.35 – GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN SENSIBILE DIMINUZIONE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA GLI SVINCLI PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA E TRA BUFALOTTA E TIBURTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE SEMPRE PER TRAFFICO DA PORTONACCIOALLA TANGENZIALE EST, SIA VERSO IL CENTRO SIA IN USCITA CODE SULLA NOMENTANA E SULLA CASSIA NELL’ORDINE DAL RACCORDO AL BIVIO PER VIA PALOMBARESE E TRA LA GIUTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE SENSI DI MARCIA USCIAMO DA, SULLA PONTINA ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE, IN DIREZIONE LATINA CAMBIAMO ARGOMENTO IL TRASPORTO PUBBLICO DALLO ...