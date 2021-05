Vaccini Lombardia, a giugno anche agli "invisibili" (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 maggio 2021 - Ieri sera il portale di Poste ha aperto le prenotazioni del vaccino a oltre un milione e 200mila quarantenni lombardi, tra una settimana toccherà ai trentenni (oltre 940mila)... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 maggio 2021 - Ieri sera il portale di Poste ha aperto le prenotazioni del vaccino a oltre un milione e 200mila quarantenni lombardi, tra una settimana toccherà ai trentenni (oltre 940mila)...

Advertising

Corriere : Vaccini, in Lombardia è scattata (prima delle 22) la corsa alle prenotazioni per gli over 40 - MediasetTgcom24 : Vaccini, Lombardia: dosi anche a senzatetto e irregolari #lombardia - Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - TerrinoniL : Vaccini, in Lombardia è scattata (prima delle 22) la corsa alle prenotazioni per gli over 40 - EmergenzaH24 : RT @giovanni_dutto: Sappiate che per i lombardi fascia 40 anni interessati ai vaccini, ci si può iscrivere #vaccinazioni #Lombardia -