Vaccini Covid, Brusaferro: “Molto probabile anche la terza dose” (Di giovedì 20 maggio 2021) “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti. E sarà Molto probabile un booster, una terza dose dei Vaccini”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro sottolineando che “la possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori”. “Abbiamo adottato delle misure di contenimento che nelle ultime settimane – ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) “La situazione è in costante miglioramento, la combinazione delle misure di distanziamento sociale con la progressiva crescita della vaccinazione ci ha dato questo risultato. Dobbiamo continuare a essere prudenti, ma già tre Regioni hanno numeri da fascia bianca ed è prevedibile che, settimana dopo settimana, se ne aggiungeranno altre. Dobbiamo però monitorare le varianti. E saràun booster, unadei”. Ad affermarlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silviosottolineando che “la possibilità di somministrare il vaccino di Pfizer ai 12-15 anni ci consentirà di mettere in sicurezza le scuole medie e superiori”. “Abbiamo adottato delle misure di contenimento che nelle ultime settimane – ...

