Tommaso Zorzi si dichiara fan di Aka7even | il cantante risponde

(Di giovedì 20 maggio 2021)fan diDopo la fine del Grande Fratello Vip 5,ha avuto modo di aggiornarsi su tutto quello che è accaduto nel mondo durante il periodo di reclusione nella casa di Cinecittà. Nel mentre come sappiamo l’influencer è diventato non solo opinionista de L’Isola dei Famosi, ma sta anche conducendo L'articolo proviene da Novella 2000.

Tra Mariano Catanzaro eè nata un' amicizia speciale . A rivelarlo è stato proprio l'ex tronista di Uomini e Donne che, ospite del programma TrendsCelebrities su Rtl 102.5, si è lasciato andare a una ...Rocco Siffredi è andato ospite durante la trasmissione 'Punto Zeta' dinella puntata in onda giovedì 20 maggio 2021: il dialogo senza freni tra i due Come i più informati sanno, il ' Punto Zeta' in onda su Italia 1 ha chiuso i battenti, l'ultima puntata è ...Sui social Tommaso Zorzi si dichiara fan di Aka7even: il cantante di Amici 20 risponde con un commento ironico. Ecco cosa è accaduto.Tra Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi è nata un'amicizia speciale. A rivelarlo è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne che, ospite del programma TrendsCelebrities su R ...