Tennis: Atp Ginevra, Fognini ko al 2° turno (Di giovedì 20 maggio 2021) Ginevra, 20 mag. - (Adnkronos) - Si ferma al secondo turno la corsa di Fabio Fognini al torneo Atp 250 di Ginevra (terra, montepremi 419.470 euro). Il ligure, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, cede al serbo Laslo Djere, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 6-1 in due ore e 34 minuti. Il siciliano, numero Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021), 20 mag. - (Adnkronos) - Si ferma al secondola corsa di Fabioal torneo Atp 250 di(terra, montepremi 419.470 euro). Il ligure, numero 29 del mondo e sesta testa di serie, cede al serbo Laslo Djere, numero 54 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-7 (2-7), 6-1 in due ore e 34 minuti. Il siciliano, numero

