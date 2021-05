Suzy | 6 anni | sopravvissuta ai bombardamenti di Gaza che hanno distrutto la sua casa

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama, ha seied è l’unica, insieme al padre, di una famiglia di 8 persone. I fratelli, le sorelle e la madre della bambina sono morti domenica sotto le macerie di unadi Rimal, quartiere residenziale di. La famiglia è stata coinvolta in un bombardamento che nella notte ha ucciso 42 persone, tra loro anche 10 bambini. A raccontare la storia è Reuters. “Perdonami figlia mia, sentivo le tue urla per chiedermi aiuto, non riuscivo a raggiungerti”, sono state le parole di Riyad, padre di. L’uomo ha detto a Reuters: “Nonmai bombardato qui, ci sono medici tra i nostri vicini di”. La sera del bombardamento Riyad aveva radunato i figli in una stanza che credeva più protetta. Poi il crollo. A sopravvivere ...