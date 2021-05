Superlega, colpo di scena: la FIFA e Infantino erano d’accordo? (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo il New York Times, il numero uno del calcio e la stessa FIFA avevano deciso di appoggiare la Superlega, prima del dietrofront inglese Ha del clamoroso ciò che sta uscendo oltreoceano. Infatti il New York Times, uno dei più importanti giornali statunitensi e mondiali, ha da poco rilasciato un’indiscrezione, che se verificata avrebbe del clamoroso. Secondo la testata americana, la Superlega e i club fondatori avrebbero avuto un alleato non indifferente dalla loro: stiamo parlando nientemeno che della FIFA e di Infantino. Partiamo per gradi. Sul quotidiano USA, a cura di Tariq Panja, tra i documenti firmati dai club fondatori, vi era un requisito fondamentale: per la nascita della Superlega, era essenziale l’accordo con il soggetto ‘W01’, alias FIFA. ... Leggi su zon (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo il New York Times, il numero uno del calcio e la stessaavevano deciso di appoggiare la, prima del dietrofront inglese Ha del clamoroso ciò che sta uscendo oltreoceano. Infatti il New York Times, uno dei più importanti giornali statunitensi e mondiali, ha da poco rilasciato un’indiscrezione, che se verificata avrebbe del clamoroso. Secondo la testata americana, lae i club fondatori avrebbero avuto un alleato non indifferente dalla loro: stiamo parlando nientemeno che dellae di. Partiamo per gradi. Sul quotidiano USA, a cura di Tariq Panja, tra i documenti firmati dai club fondatori, vi era un requisito fondamentale: per la nascita della, era essenziale l’accordo con il soggetto ‘W01’, alias. ...

