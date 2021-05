Sondaggi politici: il Partito Democratico crolla e si posiziona al quarto posto (Di giovedì 20 maggio 2021) Il quadro della politica italiana sta velocemente cambiando. Il Partito Democratico non è più al secondo posto, e la perdita sostanziale di consensi è avvenuta nel giro di poche settimane. La Lega è ancora il primo Partito in Italia, e ora subito dopo si posiziona Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni. Un altro Partito, poi, è riuscito a scavalcare i dem. A dimostrarlo sono gli ultimi Sondaggi politici di oggi realizzati da Emg Different per la Rai. Sondaggi politici oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo gli ultimi Sondaggi politici di oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: 21,9% (-0,3%) Fratelli D’Italia: 18,5% (0,0%) Movimento ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Il quadro della politica italiana sta velocemente cambiando. Ilnon è più al secondo, e la perdita sostanziale di consensi è avvenuta nel giro di poche settimane. La Lega è ancora il primoin Italia, e ora subito dopo siFratelli D’Italia di Giorgia Meloni. Un altro, poi, è riuscito a scavalcare i dem. A dimostrarlo sono gli ultimidi oggi realizzati da Emg Different per la Rai.oggi, le percentuali Ecco le percentuali che, secondo gli ultimidi oggi, i partiti raccoglierebbero se i cittadini fossero chiamati al voto: Lega: 21,9% (-0,3%) Fratelli D’Italia: 18,5% (0,0%) Movimento ...

