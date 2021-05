Solo Sarri convince ADL? Non è escluso un suo ritorno al Napoli (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attuale stagione di Serie A ormai è giunta al termine. Per il prossimo weekend del 22-23 maggio è in programma la 38esima, nonché ultima giornata di campionato. Sarà una sfida di fuoco per ben tre squadre: Napoli, Milan e Juventus, pronte a giocarsi un posto in Champions League. Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso saranno impegnati allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona, mentre i rossoneri ed i bianconeri sfideranno rispettivamente Atalanta e Bologna. Una volta chiuso il capitolo campionato, inizierà il toto allenatore per la prossima stagione. Tanti, alcuni molto interessanti, sono i nomi dei tecnici scritti sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis. Quasi sicuramente mister Ringhio lunedì prossimo lascerà la terra partenopea e dirà addio ad una squadra e ad un intero popolo che ha tifato e tifa per lui fino alla fine. Le strade, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) L’attuale stagione di Serie A ormai è giunta al termine. Per il prossimo weekend del 22-23 maggio è in programma la 38esima, nonché ultima giornata di campionato. Sarà una sfida di fuoco per ben tre squadre:, Milan e Juventus, pronte a giocarsi un posto in Champions League. Gli azzurri guidati da mister Gennaro Gattuso saranno impegnati allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Verona, mentre i rossoneri ed i bianconeri sfideranno rispettivamente Atalanta e Bologna. Una volta chiuso il capitolo campionato, inizierà il toto allenatore per la prossima stagione. Tanti, alcuni molto interessanti, sono i nomi dei tecnici scritti sul taccuino del presidente Aurelio De Laurentiis. Quasi sicuramente mister Ringhio lunedì prossimo lascerà la terra partenopea e dirà addio ad una squadra e ad un intero popolo che ha tifato e tifa per lui fino alla fine. Le strade, ...

