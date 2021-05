Sharon | lasciata alla persona sbagliata | “Ho abusato di lei e l’ho picchiata Dopo è morta”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Accusato dell’omicidio di, una bimba di nemmeno un anno e mezzo, il patrigno della piccola rilascia un’agghiacciante confessione in merito al caso.aver negato tutto per mesi è crollato l’omicida di, una bimba di appena 18 mesi: Gabriel Robert Marincat, patrigno della bambina, ha presentato la sua confessione al Pubblico Ministero che rappresenta L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dopo quattro mesi Gabriel Robert Marincat, 25 anni, ha confessato l'omicidio della bimba di 18 mesi, Sharon, figlia della sua ex compagna, morta nel gennaio scorso in un appartamento ...«Sì, ho abusato di lei poi l'ho picchiata fino a ucciderla». Dopo quattro mesi Gabriel Robert Marincat ha confessato di avere ucciso, in modo brutale, Sharon, ...