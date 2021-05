Saipem | rinnovata la partnership con il Politecnico di Milano nell’Open Innovation

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –ha rinnovato per il terzo anno consecutivo l’accordo dicon ildinell’Osservatorio Startup Intelligence S08, iniziativa di openper progetti di intelligence e trasferimento tecnologico, scouting di startup e sviluppo di collaborazioni in molteplici settori, da quello energetico a quello industriale e delle infrastrutture. L’Osservatorio Startup Intelligence è un progetto annuale di ricerca che, da molti anni, propone un ciclo di attività di scouting, sensibilizzazione e confronto culturale su tematiche che riguardano l’opene la cultura dell’innovazione sostenibile. Ad esso aderiscono diverse aziende di primaria rilevanza, enti di ricerca e di studio. “La partecipazione all’Osservatorio e l’accesso alle sue ...

Mario Marchionna , Corporate Head of Technology Innovation, ha commentato: "L'innovazione è uno dei principali fili conduttori della storia di, interprete del cambiamento, aperta alle sfide ...