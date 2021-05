Richeldi | «La festa dei tifosi dell’Inter non ha avuto ricadute sui contagi»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Trentamila persone riversate in piazza Duomo a Milano, in molti anche senza mascherina. La festa dei tifosi per lo scudetto dell’Inter è stata sicuramente un azzardo, un comportamento rischioso, «da condannare senza riserve», come ci aveva confermato Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. Ma, sorprendentemente, «non ha avuto ricadute sui contagi, anche perché siamo in una fase di calo dell’epidemia»: lo ha affermato, intervenendo ad Agorà, su Rai3, Luca Richeldi, direttore della Pneumologia del Gemelli di Roma.

