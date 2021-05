Renata Polverini torna in Forza Italia (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la rottura con il partito per il sì alla fiducia al governo Conte, Renata Polverini torna in Forza Italia. “Torno in Forza Italia, casa mia – spiega in una nota -, in realtà è come se non fossi mai andata via. Il mio partito, finalmente, ha adesso il ruolo che merita, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valore come Mario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica. In questi mesi non ho mai interrotto i rapporti con la base di Forza Italia, con il gruppo parlamentare, e con la delegazione azzurra al governo”. “Le telefonate, non ultima quella di ieri, del presidente Silvio Berlusconi -rivela- sempre affettuoso e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo la rottura con il partito per il sì alla fiducia al governo Conte,in. “Torno in, casa mia – spiega in una nota -, in realtà è come se non fossi mai andata via. Il mio partito, finalmente, ha adesso il ruolo che merita, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valore come Mario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica. In questi mesi non ho mai interrotto i rapporti con la base di, con il gruppo parlamentare, e con la delegazione azzurra al governo”. “Le telefonate, non ultima quella di ieri, del presidente Silvio Berlusconi -rivela- sempre affettuoso e ...

