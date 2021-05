Playoff di Serie B: Monza - Cittadella 2 - 0 (Di giovedì 20 maggio 2021) Monza batte Cittadella 2 - 0 (0 - 0) nel ritorno della semifinale Playoff del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Brianteo di Monza. I gol: nel secondo tempo Balotelli ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021)batte2 - 0 (0 - 0) nel ritorno della semifinaledel campionato di calcio diB disputata sul terreno dello stadio Brianteo di. I gol: nel secondo tempo Balotelli ...

Advertising

SkySport : MONZA-CITTADELLA 2-0 Risultato finale ? ? #Balotelli (58') ? #DAlessandro (78') ?? - CB_Ignoranza : Contro ogni pronostico, nonostante le differenze tecniche e il monte ingaggi più basso di tutta la Serie B, il Citt… - Gazzetta_it : Serie B, Lecce-Venezia finisce in pari: lagunari in finale per la A - nightinsport : RT @treuominieloli1: Pazzesca rimonta di Venezia in gara5 (da -18!!!) che guadagna il pass per la semifinale con noi! Come diceva @LucaGuaz… - IgorGuss22 : RT @Aldito11: La finale dei playoff per la serie A è tutta veneta. Non saprei per chi parteggiare.Cittadella è Il sogno del calcio.Un paese… -