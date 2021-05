Pierluigi Pardo | voce di Gillette bomber e king – chi è | età | vita privata

(Di giovedì 20 maggio 2021)è uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano, tra le “voci” delle delle telecronache calcistiche. Sarà anche il telecronista della partita di beneficienza tra i due “schieramenti”, match visibile su Canale 5 dalle ore 21.25 giovedì 20 maggio., nato a Roma il 4 marzo 1974, è uno dei “prodotti” del Piccolo Gruppo, laboratorio di giornalismo sportivo che ha dato i natali professionali a Massimo Marianella, Caressa e tanti altri. Dopo aver conseguito il diploma di giornalista nel 1999, e inizia a formarsi come telecronista per intraprendere questo ruolo dapprima Tele+, Stream e poi Sky, dove è sia telecronista che inviato. Nel 2010 passa a Mediaset sia come telecronista che come conduttore di Tiki-Taka e Pressing, fino al 2018 ...

Una serata di spettacolo, sport e solidarietà trasmessa in diretta dalle ore 21 su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci, i commenti die le interviste di Giorgia Rossi. ...La telecronaca del match è affidata acon il commento tecnico di Ciccio Graziani . Arbitro della partita Graziano Cesari . Inviata per le interviste ai protagonisti Monica Bertini . ...A che ora inizia Gilette Bomber vs King: l'orario della messa in onda su Italia 1 della partita tra la squadra di Vieri e quella di De Rossi ...Gilette Bomber vs King: squadre, formazioni, telecronaca e streaming dell'evento con Bobo Vieri e Daniele De Rossi. Scopri di più ...