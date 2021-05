Piazzapulita | anticipazioni 20 maggio 2021

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una nuova puntata disarà in onda stasera, 20, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli, per la regia di Fabio Calvi, si occuperà ancora di tanti argomenti diversi, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra i temi trattati stasera: il conflitto tra Israele e Hamas, con un reportage da Gaza; la crisi economica, con un’inchiesta esclusiva sui nuovi schiavi italiani.: ospiti 20Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Alessandro Di Battista; Pier Luigi Bersani di Articolo Uno; Laura Boldrini del PD; la giornalista Annalisa Cuzzocrea; la giornalista Rula Jebreal; il direttore di Libero Alessandro Sallusti; il giornalista e scrittore Federico Rampini. Non mancherà un nuovo racconto di Stefano Massini. ...