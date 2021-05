Paura alle porte di Roma: commerciante non gli stappa la bottiglia, lui la rompe e lo aggredisce (Di giovedì 20 maggio 2021) Momenti di tensione e Paura si sono susseguiti nella serata di ieri a Rignano Flaminio, dove un 56enne, originario dello Sri Lanka, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Rignano Flaminio con l’accusa di lesioni personali aggravate. La bottiglia e l’aggressione L’uomo aveva chiesto al titolare di un esercizio di ortofrutta di piazza Vittorio Emanuele di aprirgli una bottiglia che aveva appena acquistato, ma al rifiuto ottenuto, ha pensato bene di colpire il commerciante al volto con la stessa bottiglia che, andando in frantumi, lo ha ferito in vari punti. Alcuni residenti hanno segnalato al “112” l’aggressione e i Carabinieri sono immediatamente intervenuti insieme al personale del “118”, bloccando l’aggressore, poi identificato nel 56enne, e consentendo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 20 maggio 2021) Momenti di tensione esi sono susseguiti nella serata di ieri a Rignano Flaminio, dove un 56enne, originario dello Sri Lanka, già notoforze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri di Rignano Flaminio con l’accusa di lesioni personali aggravate. Lae l’aggressione L’uomo aveva chiesto al titolare di un esercizio di ortofrutta di piazza Vittorio Emanuele di aprirgli unache aveva appena acquistato, ma al rifiuto ottenuto, ha pensato bene di colpire ilal volto con la stessache, andando in frantumi, lo ha ferito in vari punti. Alcuni residenti hanno segnalato al “112” l’aggressione e i Carabinieri sono immediatamente intervenuti insieme al personale del “118”, bloccando l’aggressore, poi identificato nel 56enne, e consentendo ...

