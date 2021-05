Orgoglio Juve | 2-1 all’Atalanta e vince la Coppa Italia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lantus batte 2-1 l'Atalanta in finale e conquista la sua quattordicesima. Secondo trofeo stagionale per Pirlo, dopo la Superna. E domenica i bianconeri vanno a caccia di un posto nella prossima Champions, un risultato che darebbe un senso diverso alla stagione. Intanto, torna finalmente il pubblico sugli spalti, ci sono 4 mila persone al Mapei Stadium. L'Atalanta col 3-4-1-2: Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. Lantus risponde col 4-4-2: Buffon; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Avvio su ritmi forsennati. Scatenato Zapata che salta De Ligt entra in area e serve Palomino che arriva a rimorchio, Buffon si salva con i piedi (3’). ...

Advertising

angelocaruso76 : Grandissima Juve porta a casa la decima #TimCup orgoglio bianconero sempre vivo quando ci sono partite così… - woodenship4u : @r_campix E parlano di riscatto di Juve operaia, di pr9va d orgoglio. Mai una parola di complimenti agli arbitri p… - KQqt3pG2Hd5DJXU : Alla fine sono prevalsi ORGOGLIO e DIGNITÀ! ?? Grazie #Juve ?? #AtalantaJuve #TIMVISIONCUP - arcidiacono6 : Squadra senza anima Senza orgoglio Società uguale Chi può salvi la Juve - Chris2_Alice : Juve mia in questa disgraziata stagione tira fuori l'orgoglio! Prendiamoci la Coppa! ??? #TIMVISIONCUP #ForzaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Orgoglio Juve

Bergamo ha vissuto un anno e mezzo difficile, per noi è motivo d'arrivare in finale con la ... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Marino: "top club, ma manterremo la nostra ...Nuova maglia2021 - Laha ufficializzato la maglia nuova per la stagione 2021/22 . Una divisa raccontata così sul sito ... che dal 2011 chiamiamo concasa. Con la stella e il design ...La voglia di continuare, le offerte ricevute e la Coppa Italia: parla il portiere della Juventus È stata la notte della Juve, della 14ª Coppa Italia e dell’ultimo trofeo in bianconero di Gigi Buffon.L’ultima notte da re di Buffon al trofeo numero 22 con la Juventus, con l’ennesimo record: i sei successi in Coppa Italia. Al culmine di un’ultima stagione in bianconero comunque con numeri da protago ...