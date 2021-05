Operazione “Libra”: arrestato 43enne imprenditore edile crotonese (Di giovedì 20 maggio 2021) Operazione “Libra”: arrestato 43enne cittadino italiano, noto imprenditore edile, originario di Crotone, ma residente da tempo in Reggio Emilia. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, a circa 6 anni dalla conclusione della nota Operazione “Aemilia”, parte Operazione “Libra” hanno inferto un altro duro colpo alla cosca che ha disarticolato il sodalizio ‘ndranghetistico Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021)”:cittadino italiano, noto, originario di Crotone, ma residente da tempo in Reggio Emilia. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, a circa 6 anni dalla conclusione della nota“Aemilia”, parte” hanno inferto un altro duro colpo alla cosca che ha disarticolato il sodalizio ‘ndranghetistico

