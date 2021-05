Nuova consapevolezza per l'ex stella Disney e oggi cantante di successo: chiede di non chiamarla più con il pronome "lei" (Di giovedì 20 maggio 2021) X ««Sono non binaria» ha scritto sul suo account Instagram Demi Lovato, 28 anni, musicista e interprete americana, che dopo aver dichiarato prima la bisessualità, poi la pansessualità, ora giunge ad una Nuova consapevolezza di se stessa. Demi Lovato story guarda le foto Leggi anche › Il 17 maggio è la Giornata contro l’omotransfobia › Fedez infiamma il palco del 1° maggio. E si scaglia contro chi non vuole approvare il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) X ««Sono non binaria» ha scritto sul suo account Instagram Demi Lovato, 28 anni, musicista e interprete americana, che dopo aver dichiarato prima la bisessualità, poi la pansessualità, ora giunge ad unadi se stessa. Demi Lovato story guarda le foto Leggi anche › Il 17 maggio è la Giornata contro l’omotransfobia › Fedez infiamma il palco del 1° maggio. E si scaglia contro chi non vuole approvare il ...

elenabonetti : È il tempo di una consapevolezza nuova, di investire nelle famiglie perché il Paese tutto intero riparta. Grazie a… - lazzari_mets : Uscirò da questa quarantena con una nuova consapevolezza: NON VOGLIO PIÙ SAPERNE DI FARMI DA MANGIARE - mario_guermandi : @CarloCalenda @gualtierieurope Fregatene Carlo. IMHO stavolta le 'forze del bene' ( PD e M5S ) non riusciranno a ra… - DjRaf : @essexelle Si è reso conto, forse improvvisamente e inaspettatamente, di essere vulnerabile. Un momento prima non c… - ODETOXlU : vivo con la consapevolezza che uno di questi giorni minseok potrebbe droppare su bubble un video in cui suona la nu… -