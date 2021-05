Multa Ue da 69,5 mln a Unicredit per cartello trading Egb (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Antitrust Ue ha inflitto una Multa di circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) L'Antitrust Ue ha inflitto unadi circa 69,5 milioni di euro aper aver fattoneldel mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre ...

Advertising

fisco24_info : Multa Ue da 69,5 mln a Unicredit per cartello trading Egb: Istituto annuncia appello - lucabattanta : RT @EsteriLega: ++ MULTA UE DA 69,5 MLN A UNICREDIT PER CARTELLO TRADING EGB ++ (ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - L'Antitrust Ue ha inflitto un… - SoniaLaVera : RT @EsteriLega: ++ MULTA UE DA 69,5 MLN A UNICREDIT PER CARTELLO TRADING EGB ++ (ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - L'Antitrust Ue ha inflitto un… - Titti14760140 : RT @EsteriLega: ++ MULTA UE DA 69,5 MLN A UNICREDIT PER CARTELLO TRADING EGB ++ (ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - L'Antitrust Ue ha inflitto un… - EsteriLega : ++ MULTA UE DA 69,5 MLN A UNICREDIT PER CARTELLO TRADING EGB ++ (ANSA) - BRUXELLES, 20 MAG - L'Antitrust Ue ha inf… -

Ultime Notizie dalla rete : Multa mln Multa Ue da 69,5 mln a Unicredit per cartello trading Egb L'Antitrust Ue ha inflitto una multa di circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre sei banche d'investimento: Bank ...

Antitrust Ue: multa da 371mln a Nomura, Ubs e Unicredit per un cartello sui bond Multa da 371 mln di euro ad alcune banche per aver preso parte a un cartello sul mercato obbligazionario L'Antitrust europeo ha comminato una multa da 371 mln di euro ad alcune banche per aver preso ...

Antitrust Ue: multa da 371mln a Nomura, Ubs e Unicredit Il Sole 24 ORE Multa Ue da 69,5 mln a Unicredit per cartello trading Egb L'Antitrust Ue ha inflitto una multa di circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre ...

Antitrust Ue: multa da 371mln a Nomura, Ubs e Unicredit L'Antitrust europeo ha comminato una multa da 371 mln di euro ad alcune banche per aver preso parte a un cartello sul mercato obbligazionario. Si tratta di Unicredit, Nomura e Ubs. La Commissione euro ...

L'Antitrust Ue ha inflitto unadi circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre sei banche d'investimento: Bank ...da 371di euro ad alcune banche per aver preso parte a un cartello sul mercato obbligazionario L'Antitrust europeo ha comminato unada 371di euro ad alcune banche per aver preso ...L'Antitrust Ue ha inflitto una multa di circa 69,5 milioni di euro a Unicredit per aver fatto cartello nel trading del mercato primario e secondario dei titoli di Stato europei (Egb) insieme ad altre ...L'Antitrust europeo ha comminato una multa da 371 mln di euro ad alcune banche per aver preso parte a un cartello sul mercato obbligazionario. Si tratta di Unicredit, Nomura e Ubs. La Commissione euro ...