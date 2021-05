Molti turisti si trattengono in città. Imbarcati a Taranto altri 188 crocieristi. Chianese e Azzaro: “Siamo sulla strada giusta” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Per la terza volta dall’inizio di questa affascinante esperienza per tutto il territorio jonico, la Seaside MSC è a Taranto, con la bella novità che caratterizza quest’anno: la città bimare non è solo scalo, ma diventa sede di imbarco. Questa settimana infatti, da Taranto partono altri 188 crocieristi”. Toni entusiastici quelli con cui Giovanni Chianese, commissario provinciale e Gianni Azzaro, coordinatore cittadino del Pd, commentano i primi dati, sebbene parziali, di questa giornata.“Dei circa venti gruppi di turisti, ben otto hanno scelto di fermarsi a Taranto e visitare le bellezze dall’indiscusso valore storico e culturale. Il Castello Aragonese e il Duomo per citare solo i luoghi più noti e rappresentativi. Questo ci permette – ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 20 maggio 2021) “Per la terza volta dall’inizio di questa affascinante esperienza per tutto il territorio jonico, la Seaside MSC è a, con la bella novità che caratterizza quest’anno: labimare non è solo scalo, ma diventa sede di imbarco. Questa settimana infatti, dapartono188”. Toni entusiastici quelli con cui Giovanni, commissario provinciale e Gianni, coordinatore cittadino del Pd, commentano i primi dati, sebbene parziali, di questa giornata.“Dei circa venti gruppi di, ben otto hanno scelto di fermarsi ae visitare le bellezze dall’indiscusso valore storico e culturale. Il Castello Aragonese e il Duomo per citare solo i luoghi più noti e rappresentativi. Questo ci permette – ...

Advertising

elenaricci1491 : La soddisfazione del PD jonico - TarantiniTime : La soddisfazione del PD jonico - Baldaccio63 : @creuscher @GiorgiaMeloni Indipendentemente dal fatto che non credo che 65.000 migranti possano fermare i turisti v… - CandelliAngelo : MSC, Chianese e Azzaro: “Molti turisti si trattengono in città, siamo sulla strada giusta” - Canale189 : MSC, Chianese e Azzaro: “Molti turisti si trattengono in città, siamo sulla strada giusta” -