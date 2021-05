Milano, protesta (e ironia) per il flop della sanatoria Bellanova sulla regolarizzazione dei braccianti: “Tempi di attesa indegni” (Di giovedì 20 maggio 2021) Un enorme cartonato raffigurante la Vergine Maria, ma con il volto dell’ex ministra delle politiche agricole, Teresa Bellanova. Ai piedi, una gabbietta di metallo in cui sono rinchiusi cartoncini raffiguranti di persone. E poi bottigliette d’acqua o, meglio, bottigliette di “lacrime popolari, raccolte dalla fonte Bellanova” che si convertiranno in permessi di soggiorno dopo un anno d’invecchiamento. Chiunque, passando per Piazza Duca d’Aosta, ieri a Milano, non avrà potuto non notare la manifestazione tenuta dal movimento “Non possiamo più aspettare”. A un anno esatto dalla promulgazione della sanatoria da parte dell’ex ministra Bellanova, contenuta nel Dl Rilancio, e concentrata sulla regolarizzazione di braccianti, colf e badanti, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Un enorme cartonato raffigurante la Vergine Maria, ma con il volto dell’ex ministra delle politiche agricole, Teresa. Ai piedi, una gabbietta di metallo in cui sono rinchiusi cartoncini raffiguranti di persone. E poi bottigliette d’acqua o, meglio, bottigliette di “lacrime popolari, raccolte dalla fonte” che si convertiranno in permessi di soggiorno dopo un anno d’invecchiamento. Chiunque, passando per Piazza Duca d’Aosta, ieri a, non avrà potuto non notare la manifestazione tenuta dal movimento “Non possiamo più aspettare”. A un anno esatto dalla promulgazioneda parte dell’ex ministra, contenuta nel Dl Rilancio, e concentratadi, colf e badanti, i ...

