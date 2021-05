Meteo, instabilità su parte dell’Italia: le previsioni (Di giovedì 20 maggio 2021) parte dell’Italia in questi giorni sarà alle prese con una fase di instabilità dovuta a degli impulsi perturbati: le previsioni Meteo Meteo (Pixabay)L’Italia sarà alle prese nella seconda parte della settimana con alcuni flussi atlantici e lievi perturbazioni che porteranno sintomi di instabilità su gran parte del paese. Nella giornata di oggi cielo soleggiato al mattino, con qualche lieve annuvolamento al Sud. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, con possibili rovesci su Veneto, Friuli, Trentino e nelle zone interne peninsulari. Temperature in lieve calo. Domani il sole tornerà a splendere al Centro-Sud, nonostante qualche velatura. Al Nord, invece, nubi più estese. LEGGI ANCHE—> Coronavirus, il bollettino di oggi 19 ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 maggio 2021)in questi giorni sarà alle prese con una fase didovuta a degli impulsi perturbati: le(Pixabay)L’Italia sarà alle prese nella secondadella settimana con alcuni flussi atlantici e lievi perturbazioni che porteranno sintomi disu grandel paese. Nella giornata di oggi cielo soleggiato al mattino, con qualche lieve annuvolamento al Sud. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità, con possibili rovesci su Veneto, Friuli, Trentino e nelle zone interne peninsulari. Temperature in lieve calo. Domani il sole tornerà a splendere al Centro-Sud, nonostante qualche velatura. Al Nord, invece, nubi più estese. LEGGI ANCHE—> Coronavirus, il bollettino di oggi 19 ...

