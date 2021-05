Medio Oriente, Israele e Hamas siglano il cessate il fuoco (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo 11 giorni di guerra, Israele e Hamas dichiarano il cessate il fuoco. Dalle 2 di venerdì il silenzio delle armi, grazie alla mediazione egiziana. GERUSALEMME – La mediazione dell’Egitto ha funzionato: Israele e Hamas hanno accettato la proposta del cessate il fuoco. Al culmine di una giornata di violenti combattimenti, le due parti hanno deciso di silenziare le armi. cessate il fuoco alle 2 di venerdì Dopo 11 giorni di guerra, infatti, prima gli israeliani e poi i palestinesi hanno dato l’ok alla proposta egiziana di un “reciproco e simultaneo” cessate il fuoco a partire dalle prime ore di venerdì. Le forti pressioni internazionali, a cominciare da quelle del presidente ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo 11 giorni di guerra,dichiarano ilil. Dalle 2 di venerdì il silenzio delle armi, grazie alla mediazione egiziana. GERUSALEMME – La mediazione dell’Egitto ha funzionato:hanno accettato la proposta delil. Al culmine di una giornata di violenti combattimenti, le due parti hanno deciso di silenziare le armi.ilalle 2 di venerdì Dopo 11 giorni di guerra, infatti, prima gli israeliani e poi i palestinesi hanno dato l’ok alla proposta egiziana di un “reciproco e simultaneo”ila partire dalle prime ore di venerdì. Le forti pressioni internazionali, a cominciare da quelle del presidente ...

