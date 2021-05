Mario Draghi premier perfetto? Peccato per quella sua abitudine contraria al Galateo (Di giovedì 20 maggio 2021) «Come accaduto in altre occasioni della mia vita, mi han detto: ‘Pensi di farcela?’, ‘Beh, sì. E ce l’ho fatta’». Così il premier in conferenza stampa oggi presentando il nuovo decreto Sostegni, il pacchetto di aiuti da 40 miliardi che servirà a rilanciare l’economia del paese. Una battuta, in risposta alla giornalista Barbara Fiammeri de “Il Sole 24 ore”, che fa capire chi è Mario Draghi, outsider della politica italiana, che ha fatto del «pragmatismo quasi una forma di snobismo», come scrive Stefania Tamburello nel volume “Mario Draghi, il Governatore: Dalla Banca d’Italia al vertice della Bce”. L’uomo del «whatever it takes», che non sarebbe ardito definire le parole più potenti nella storia della banche. Una credibilità la sua costruita “mattoncino dopo mattoncino”. leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) «Come accaduto in altre occasioni della mia vita, mi han detto: ‘Pensi di farcela?’, ‘Beh, sì. E ce l’ho fatta’». Così ilin conferenza stampa oggi presentando il nuovo decreto Sostegni, il pacchetto di aiuti da 40 miliardi che servirà a rilanciare l’economia del paese. Una battuta, in risposta alla giornalista Barbara Fiammeri de “Il Sole 24 ore”, che fa capire chi è, outsider della politica italiana, che ha fatto del «pragmatismo quasi una forma di snobismo», come scrive Stefania Tamburello nel volume “, il Governatore: Dalla Banca d’Italia al vertice della Bce”. L’uomo del «whatever it takes», che non sarebbe ardito definire le parole più potenti nella storia della banche. Una credibilità la sua costruita “mattoncino dopo mattoncino”. leggi anche l’articolo ...

