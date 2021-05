Maradona | sette persone accusate di omicidio volontario | rischiano fino a 25 anni

(Di giovedì 20 maggio 2021)sonodiper la morte di Diego Armando: sono previste pene severissime Il 25 novembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 60, Diego Armandoè morto improvvisamente per un’edema polmonare acuto conseguente a insufficienza cardiaca. Pochi giorni prima aveva subito una delicata operazione al cervello per la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...accusate di omicidio volontario nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Diego Armando. Lo riporta il quotidiano 'La Nacion' che ha appreso la notizia da fonti giudiziarie. Idal 31 ...Secondo Luque,'non era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali' quando è stato trasferito dall'ospedale nella casa del quartiere di San Andrés de Tigre dove è morto. Per il reato di ...Tutti gli accusati rischiano dagli 8 ai 25 anni di carcere: secondo la Procura non avrebbero fatto nulla per impedire la morte di Diego ...La stampa sudamericana ricorda che la perizia effettuate sulla morte del calciatore ha stabilito che questi venne abbandonato dal team sanitario ...