Macedonia del Nord: i convocati per Euro 2020 (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ct della Macedonia del Nord, Igor Angelovski, ha diramato la lista dei 26 convocati per Euro 2020. I giallorossi sono inseriti nel Gruppo.C con Olanda, Austria e Ucraina. Macedonia del Nord: quali sono i 26 convocati? Ecco l’elenco completo: Portieri Stole Dimitrievski(Rayo Vallecano) Damjan Siskovski(Doxa Katokopia) Riste Jankov(Rabitnicki) Difensori Stefan Ristivski(Dinamo Zagabria) Visar Mislu(Fehervar) Egzon Bejtulai(Shkendjia) Kire Ristevski(Ujpest) Gjoko Zajkov(Charleroi) Darko Velkovski(Rijeka) Ezdan Alioski(Leeds United) Centrocampisti Arjjian Ademi(Dinamo Zagabria) Enis Bardhi(Levante) Stefan Slirovski(Aek Larnaca) Boban Nikolov(Lecce) Tihomir Kostadinov(Ruzomberok) Ferhan ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021) Il ct delladel, Igor Angelovski, ha diramato la lista dei 26per. I giallorossi sono inseriti nel Gruppo.C con Olanda, Austria e Ucraina.del: quali sono i 26? Ecco l’elenco completo: Portieri Stole Dimitrievski(Rayo Vallecano) Damjan Siskovski(Doxa Katokopia) Riste Jankov(Rabitnicki) Difensori Stefan Ristivski(Dinamo Zagabria) Visar Mislu(Fehervar) Egzon Bejtulai(Shkendjia) Kire Ristevski(Ujpest) Gjoko Zajkov(Charleroi) Darko Velkovski(Rijeka) Ezdan Alioski(Leeds United) Centrocampisti Arjjian Ademi(Dinamo Zagabria) Enis Bardhi(Levante) Stefan Slirovski(Aek Larnaca) Boban Nikolov(Lecce) Tihomir Kostadinov(Ruzomberok) Ferhan ...

Advertising

PatriziaOrlan11 : RT @pianetagenoa: Pandev convocato per Euro 2020, il sogno della Macedonia del Nord - - TomasBXL : La Svizzera e la Macedonia del Nord firmano il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposiz… - MondoNapoli : Ultim'ora - Elmas andrà agli Europei: è stato convocato dal CT della Macedonia Del Nord - - MDolcinelli : I convocati della Macedonia del Nord A livello di 11 titolare è una buona squadra e può dare fastidio Poi ovviame… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Pandev convocato per Euro 2020, il sogno della Macedonia del Nord - -