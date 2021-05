Lutto per Serena Rossi, è morta la nonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Lutto per Serena Rossi: è morta la nonna. L’attrice partenopea ha pubblicato una storia che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con la scritta “Radici” e poi una foto di uno sprazzo di cielo, come a voler rivolgere lo sguardo verso l’alto. A corredo dell’immagine la frase: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 20 maggio 2021)per: èla. L’attrice partenopea ha pubblicato una storia che ritrae la donna in una foto in bianco e nero, con la scritta “Radici” e poi una foto di uno sprazzo di cielo, come a voler rivolgere lo sguardo verso l’alto. A corredo dell’immagine la frase: “Neanche la più grande distanza riuscirà mai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LegaSalvini : #GREGORETTI; SARDINE A LUTTO PER IL VERDETTO SU SALVINI. IL WEB STRAPAZZA I PESCIOLINI ROSSI. SANTORI PERDE LE STAF… - CristianoStaffi : RT @sapetetuttovoi: L’unica volta che mi ricordo di portare le scarpe dal calzolaio è chiuso per lutto - fanpage : Grave lutto per Serena Rossi. - zazoomblog : “Ciao Ado riposa in pace”: grave lutto per il marito di Mara Venier - #“Ciao #riposa #pace”: #grave #lutto - CL7_Luca : Finale di twitte che offende tutte le cariche dello stato, tutti i magistrati e tutte le famiglie che hanno avuto… -