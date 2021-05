Lutto nella movida napoletana | Alfredo muore a 50 anni

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Durante la giornata di ieri è venuto a mancareBuffardi noto pr dellapartenopea. La notizia è trapelata sui social con i tanti messaggi di cordoglio dei propri amici e conoscenti. Questo l’ultimo post diBuffardi sulla sua pagina facebook: “Ho trascorso una vita bella aiutando tute le persone in difficoltà e per la mia troppa disponibilità tante persone si sono approfittate di me – ha scritto – spesso sono additato dalle persone come una persona che fa troppi errori, forse è vero però ritengo di farli in buona fede perché sono troppo buono….anzi sono solo un fesso….” L'articolo proviene da Anteprima24.it.