LIVE Giro d’Italia 2021 | DIRETTA | si decide tutto sul Passo del Carnaio

(Di giovedì 20 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE16.43 Primo scatto di Gianluca Brambilla, che oggi si gioca una grande occasione! 16.43 Gruppo maglia rosa sempre tirato dalla Ineos-Grenariers di Bernal. Ritmi blandi e distacco di 12’06” dalla vetta. 16.41 Inizia ildelper i fuggitivi! 10.8 km al 5,1% di pendenza media, ma il tratto centrale è durissimo, con 3 km al 9,5% di pendenza media e massima del 14%! 16.40 Il belga De Bondt transita per primo al traguardo volante e si prende 3? di abbuono. 16.39 Ecco i nomi dei battistrada: Simone Ravanelli (Androni Giocattoli-Sidermec), Mikkel Honoré (Deceuninck-Quick Step), Vincenzo Albanese (Eolo Kometa), Dries De Bondt (Alpecin Fenix), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), ...

...MONACO 2021 IN BREVE Gli orari tv del weekend di Monte Carlo Risultati GP Monaco 2021 Cronaca: ... 15.38 - Hamilton migliora al nonosu questo treno di gomme Soft, a riprova di quanto sia basso ...... Subsonica e Fiorella Mannoia, ad aggiungersi alla lista degli artisti che si esibirannoal ... per la prima volta porterà inuno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE GIRO D'ITALIA 2021 16.17 40 km alla fine e 10'33" per i fuggitivi. Intanto si sono staccati Diego Ulissi (UAE Team Emirates), Nicolas Edet ...Diretta Formula 1, prove libere FP1 e FP2 Gp Monaco 2021 Montecarlo live: cronaca, orari, tempi e classifica delle sessioni di oggi, giovedi 20 maggio.