L'iceberg più grande del mondo si è staccato dall'Antartide: è grosso quanto il Molise (Di giovedì 20 maggio 2021) Una gigantesca lastra di ghiaccio, grande come il Molise, si è staccata dall'Antartide e galleggia nel mare di Weddell. L'immagine dell'iceberg, chiamato A-76 dagli scienziati, è stata catturata dalla missione Copernicus Sentinel-1. La sua superficie si estende per 4.320 chilometri quadrati e misura 175 chilometri di lunghezza per 25 chilometri di larghezza. A-76, che si è staccato dalla Ronne Ice Shelf, si classifica come il più grande iceberg ad oggi esistente sul pianeta, superando A-23A, altro iceberg di circa 3.380 km quadrati, che pure galleggia nel Mare di Weddell. Il distacco di queste piattaforme di ghiaccio è parte di un processo naturale, nonostante questo però molte lastre di ghiaccio hanno subito una disintegrazione decisamente troppo rapida negli ultimi anni e questo, ...

