Letteratura | addio a Majorino | poeta della sperimentazione plurilinguistica Adnkronos 2

(Adnkronos) - Tra i riconoscimenti ottenuti da Majorino il Premio Nazionale Letterario Pisa di Poesia nel 1991, il Premio Brancati Poesia con "Gli alleati viaggiatori" nel 2002, il Premio Nazionale Rhegium Julii per la Poesia con "Prossimamente" nel 2004. Nel 2007 gli è stato consegnato l'Ambrogino d'oro dalla Città di Milano e nel 2015 è stato insignito del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como alla carriera. Le sue opere sono state tradotte in diverse lingue e apparse su riviste italiane e internazionali. Nel 1956 Majorino era entrato a lavorare in una banca e al tempo stesso si preparava al concorso per insegnare filosofia nei licei. Nello stesso anno conobbe il filosofo Luciano Amodio, che animava un gruppo di intellettuali, tra cui lo psicanalista Elvio Fachinelli e il poeta Elio ...

