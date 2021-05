Letta non ne azzecca una, Draghi lo zittisce sulla patrimoniale: non se ne parla. Meloni: bene così (Di giovedì 20 maggio 2021) Draghi zittisce Letta e lo mette all’angolo. La sua proposta di versare una dote ai 18enni finanziata con la tassa di successione all’1% più ricco del Paese viene rispedita al mittente dal premier. Che giudicandola irricevibile, ricorda al leader Pd: «Non ne abbiamo mai parlato. Non l’abbiamo mai guardata. Ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L’economia è ancora in recessione». Un memento con cui Draghi stoppa Letta e che suona come una reprimenda che il segretario dem non può che incassare in silenzio. Draghi zittisce Letta sulla proposta di una patrimoniale Certo è che il segretario del Pd non ne azzecca una. Appena smette per un attimo di piagnucolare ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021)e lo mette all’angolo. La sua proposta di versare una dote ai 18enni finanziata con la tassa di successione all’1% più ricco del Paese viene rispedita al mittente dal premier. Che giudicandola irricevibile, ricorda al leader Pd: «Non ne abbiamo maito. Non l’abbiamo mai guardata. Ma non è il momento di prendere i soldi ai cittadini, ma di darli. L’economia è ancora in recessione». Un memento con cuistoppae che suona come una reprimenda che il segretario dem non può che incassare in silenzio.proposta di unaCerto è che il segretario del Pd non neuna. Appena smette per un attimo di piagnucolare ...

