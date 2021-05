Letta: “Le riforme della giustizia e del fisco sono condizione essenziale per avere i fondi europei” (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA – “Siamo consapevoli che le riforme della giustizia e del fisco sono condizione essenziale per avere i fondi europei”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, che ieri a Bruxelles ha avuto un incontro “importante” con la Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Si è parlato degli “impegni italiani nello spendere bene le risorse europee nel nome della sostenibilità”. Incontrando la von der Leyen, Letta ha “ribadito il nostro impegno ad evitare che il cammino virtuoso appena iniziato si interrompa”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 20 maggio 2021) ROMA – “Siamo consapevoli che lee delper”. Così il segretario del Pd, Enrico, che ieri a Bruxelles ha avuto un incontro “importante” con la PresidenteCommissione Ue Ursula von der Leyen. Si è parlato degli “impegni italiani nello spendere bene le risorse europee nel nomesostenibilità”. Incontrando la von der Leyen,ha “ribadito il nostro impegno ad evitare che il cammino virtuoso appena iniziato si interrompa”. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

fattoquotidiano : Letta: “Governo Draghi fatto per fare le riforme, come sulla giustizia e sul fisco. Se Salvini non è d’accordo, esc… - TgLa7 : #Letta: #Salvini esca dal governo se non vuole le riforme - giu_alessi : RT @tdrclaudio: Salvini tre giorni fa ha detto “questo governo non può fare riforme..” Oggi ..”.Letta pensa solo al ddl Zan e allo ius soli… - Lopinionista : Letta: “Le riforme della giustizia e del fisco sono condizione essenziale per avere i fondi europei”… - ermarluck : @giuslit Dimentichiamoci di poter cambiare qualcosa attraverso il voto. Questa mattina in un'intervista un Letta so… -